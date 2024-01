Na zdravniški zbornici podpora stavki zdravnikov in zobozdravnikov

Ljubljana, 9. januarja - Na Zdravniški zbornici Slovenije so izrazili podporo stavki zdravnikov. Zahteve za ureditev pogojev dela zaposlenih v zdravstvu so po njihovih navedbah upravičene, saj je to vitalno za ohranitev javnega zdravstvenega sistema. Pozvali so k čim prejšnjemu iskanju ustreznih rešitev, ki bodo predvsem v korist uporabnikov javnih storitev.