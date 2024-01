Mladi za podnebno pravičnost znova kritični do predlagane posodobitve NEPN

Ljubljana, 9. januarja - Člani gibanja Mladi za podnebno pravičnost so danes na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo znova opozorili na po njihovem mnenju škodljiv osnutek posodobljenega Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN). Ob tem so s protestno akcijo omejili vstop v prostore, kjer je potekal sestanek glede NEPN, so sporočili iz gibanja.