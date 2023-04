Ministrstvo: Posodobitev NEPN v fazi posvetovanja, trditve TZS ne držijo

Ljubljana, 21. aprila - Posodobitev Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta je v fazi posvetovanja, osnutek podaja več možnih ukrepov, ni pa še o ničemer odločeno. Trditve TZS o ukrepih za otežitev uporabe avtomobilov in o tem, da bo do leta 2025 odločeno o prepovedi bencinskih in dizelskih vozil, niso resnične, opozarja ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.