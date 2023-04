Posodobljeni NEPN bo predvidel hitrejše in ambicioznejše ukrepanje

Ljubljana, 6. aprila - Posodobljeni nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN) bo predvidel ambicioznejše cilje glede izpustov in energije, kot so v veljavnem načrtu, ukrepe bo treba izvesti hitreje, pravijo na resornem ministrstvu. Danes se je z javno predstavitvijo v Ljubljani začela javna razprava prvega osnutka usmeritev in ciljev za posodobitev načrta.