Začenja se drugi sklop posvetovanja glede posodobitve NEPN

Ljubljana, 30. marca - Ministrstvo za okolje, prostor in energijo bo aprila izvedlo drugi sklop posvetovanja z javnostjo glede posodobitve nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN). Posvetovanje se bo začelo 6. aprila z javno predstavitvijo v Ljubljani, sledili bodo ciljni strokovni tematski posveti in splošno spletno posvetovanje.