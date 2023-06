Vlada o predlogu posodobitve NEPN

Ljubljana, 22. junija - Vlada bo danes predvidoma obravnavala drugi predlog posodobitve nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN), ki so ga oblikovali po spomladanskem javnem posvetovanju in ga bo presojala Evropska komisija. Posodobljeni NEPN mora vsebovati ambicioznejše cilje glede emisij, energije iz obnovljivih virov in energetske učinkovitosti.