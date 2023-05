Mladi za podnebno pravičnost: Posodobljeni NEPN je načrt za podnebni zlom

Ljubljana, 5. maja - Mladi za podnebno pravičnost so ministrstvu za okolje, podnebje in energijo predali javno pismo Načrt za podnebni zlom. V pismu, ki ga je podpisalo 48 organizacij, opozarjajo, da predstavljeni osnutek nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) vodi v podnebni zlom.