Mladi za podnebno pravičnost kritični do predlagane posodobitve NEPN

Ljubljana, 22. junija - Mladi za podnebno pravičnost so pred poslopjem vlade danes pripravili Podnebno ljudsko skupščino, s katero so želeli ministrski zbor med drugim opozoriti na po njihovem mnenju napačno zastavljen predlog posodobitve NEPN. Prepričani so, da ta ne upošteva resnosti okoljske krize, vlada pa se po njihovem mnenju ni pripravljena zoperstaviti kapitalu.