Vlada in sindikati javnega sektorja bodo nadaljevali pogajanja o usklajevanju plač z inflacijo

Ljubljana, 11. decembra - Pred vlado in sindikati javnega sektorja so danes znova pogajanja o usklajevanju plač z inflacijo. Vlada je predlagala formulo za delno uskladitev plač z inflacijo, po kateri bi se vrednost plačnih razredov v drugi polovici prihodnjega leta povišala za 2,2 odstotka. Sindikati bi si želeli uskladitve plač z inflacijo prej in v višjem odstotku.