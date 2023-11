V občini Tolmin nadaljujejo sanacijo po ujmi

Tolmin, 21. novembra - V Občini Tolmin se nadaljuje sanacija cest in vodotokov po nedavnem silovitem deževju in plazovih. Državno cesto Bača pri Modreju-Petrovo Brdo so usposobili za lažji promet, na izpostavljenih odsekih pa še iščejo trajne rešitve. Občina sicer še do konca meseca zbira prijave škod občanov na objektih in kmetijskih površinah po ujmi.