Po plazovih v Idriji in Tolminu začenjajo sanacijo

Idrija/Tolmin, 6. novembra - Obilno deževje je v minulih dneh na Idrijskem sprožilo več novih manjših plazov. Dodatni podori so se zgodili tudi na plazu med Grilčevo in Bazoviško ulico v Idriji, je poročal Radio Slovenija. Občina Idrija pripravlja sanacijo, podobno pa je tudi v občini Tolmin, kjer so za silo uredili prevoz šolskih otrok čez zasute dele cest.