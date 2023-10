Vreme največ težav povzroča na zahodu, v Baški grapi evakuacije

pripravila Vesna Pušnik Brezovnik

Tolmin/Kanal/Podbrdo/Ljubno ob Savinji/Črna na Koroškem/Vogel, 27. oktobra - Z rdečim opozorilom obarvano vremensko dogajanje je danes največ težav povzročalo na zahodu. V Baški grapi so izredne razmere, evakuirati so morali več prebivalcev. Plazovi in poplave ponekod ovirajo promet, zalivalo je objekte. V Zgornji Savinjski dolini so na dogajanje opozorili s sirenami, prav tako ob morju zaradi plime. Vreme se medtem umirja.