Zgornji del Baške grape spet povezan z dolino in občinskim središčem

Tolmin, 31. oktobra - Podbrdo, Petrovo Brdo in okoliške vasi so znova dobili cestno povezavo z drugimi deli občine, so na spletni strani sporočili v Občini Tolmin. Kot so zapisali, je 30-metrski odsek državne ceste med Hudajužno in Podbrdom, ki ga je Bača s svojim rekordnim pretokom odnesla v petek, ekipi koncesionarja in podizvajalcev preko noči uspelo sanirati.