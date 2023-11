Šarec na Tolminskem pohvalil preventivne ukrepe, načrt evakuacije v Kneži še vedno aktualen

Tolmin, 3. novembra - Minister Marjan Šarec je ob obisku Tolminskega ocenil, da gre za primer izjemno dobre prakse in dobro organiziranega občinskega štaba. Da so se preventivni ukrepi izkazali za dobre, meni tudi župan Alen Červ. Še vedno je sicer aktualen načrt evakuacije zaradi plazu v Kneži, izziv bo tudi šolski prevoz do Podbrda, saj cesta ni prevozna za avtobuse.