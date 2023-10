V Baški grapi danes poleg gasilcev tudi pomoč težke gradbene mehanizacije

Tolmin, 27. oktobra - Prebivalcem Baške grape je ob današnjem katastrofalnem dogajanju na pomoč prišlo več kot 100 gasilcev iz številnih društev Gasilske zveze Tolmin. Poleg gasilcev in članov drugih reševalnih služb iz sistema zaščite in reševanja je bilo danes na terenu tudi 21 vozil težke gradbene mehanizacije Komunale Tolmin in njihovih pogodbenikov.