Zaradi poplavljanja izredne razmere v Baški grapi

Tolmin, 27. oktobra - Zaradi obilnih padavin v zadnjih urah na Severnem Primorskem so dopoldne v Baški grapi razglasili izredne razmere. V Grahovem ob Bači so sprožili sirene za splošno nevarnost, saj voda dere z vseh strani. Cesta od Kneže do Podbrda je zaprta, tam so se sprožili številni zemeljski plazovi, so sporočili iz regijskega štaba CZ za Severno Primorsko.

Poveljnik občinskega štaba civilne zaščite Miha Vencelj prebivalce opozarja, naj se ne odpravljajo na pot. Na terenu v Baški grapi so vse razpoložljive službe, vendar je lokacij veliko in se zaradi zdrsov terena sproti odpirajo tudi nove, zato velja splošna nevarnost za celotno območje.

Težave povzročajo predvsem številni hudourniki, ki v posameznih krajih ogrožajo tudi stanovanjske in gospodarske objekte, predvsem pa kleti. Gasilci in druge službe iz sistema zaščite in reševanja so na terenu in pomagajo tamkajšnjim prebivalcem, so zapisali v sporočilu regijskega centra Civilne zaščite (CZ) za Severno Primorsko.

S plazovi in poplavljanjem meteornih voda imajo veliko preglavic tudi v Kanalu. Tudi Soča, ki teče skozi kraj, je že izjemno visoka, opozarja civilna zaščita.