Sodniško društvo v primeru neuresničitve ustavne odločbe napoveduje protestni shod in priprave na stavko

Ljubljana, 16. novembra - V Slovenskem sodniškem društvu zahtevajo uresničitev odločbe ustavnega sodišča in neustavnosti pri sodniških plačah. Če se to do roka, ki ga je določilo ustavno sodišče, torej 3. januarja prihodnje leto, ne bo zgodilo, napovedujejo protestni shod in priprave na izvedbo sodniške stavke.