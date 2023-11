Na upravnih enotah bodo morali kljub stavki izvajati nujne naloge

Ljubljana, 14. novembra - Na upravnih enotah Ljubljana, Maribor, Nova Gorica, Novo mesto, Ptuj, Jesenice in Ruše bo v sredo potekala celodnevna stavka, so napovedali sindikati. V skladu z zakonom morajo sicer zagotavljati minimum delovnega procesa, ki zagotavlja varnost ljudi in premoženja ali je nenadomestljiv pogoj za življenje in delo občanov ali delo drugih organizacij.