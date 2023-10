Za plače v javnem sektorju lani zaradi covidnih dodatkov manj kot leto prej

pripravila Tatjana Žnidaršič

Ljubljana, 15. oktobra - Za plače zaposlenih v javnem sektorju se je v letu 2022 namenilo 5,081 milijarde evrov. Sredstva za bruto plače so bila glede na leto 2021 nižja za 200,6 milijona evrov oz. 3,8 odstotka. K višjim sredstvom za plače v letu 2021 so prispevali predvsem dodatki, povezani z epidemijo covida-19, izplačila katerih so se lani zelo zmanjšala.