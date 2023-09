Aplikacija Poplave 2023 bo delovala še do 10. oktobra

Ljubljana, 28. septembra - Aplikacija Poplave 2023, ki je bila aktivirana 8. avgusta, se z 10. oktobrom zapira. V tem času se je v aplikacijo prijavilo 35.000 državljanov, ki so ponudili pomoč oškodovanim v poplavah, bodisi v obliki prostovoljnega dela, storitveni pomoči, pomoči pri nastanitvi in materialno tehnični pomoči, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje.