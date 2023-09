Vlada in sindikati o odpravi plačnih nesorazmerij danes po dejavnostih

Ljubljana, 25. septembra - Vlada in sindikati javnega sektorja bodo danes nadaljevali pogajanja. Na mizi je vladni predlog za odpravo plačnih nesorazmerij in hkratni prehod na novo plačno lestvico, ki ga bodo danes obravnavali v okviru t. i. stebrnih pogajanj, dopoldne za dejavnost zdravstva ter uslužbence v državnih organih, popoldne za izobraževanje, znanost in kulturo.