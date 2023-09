Z montažnim mostom v Stahovici prevozna še zadnja državna cesta, most v Črni za zdaj za pešce

Stahovica/Črna na Koroškem, 8. septembra - Montažni most čez Kamniško Bistrico v Stahovici, ki so ga za promet odprli v četrtek, je še zadnji od začasnih mostov, ki jih je bilo treba po ujmi narediti na državnih cestah. V Črni na Koroškem so medtem za pešce odprli montažni most na Pristavi, ki bo za ostali promet predvidoma odprt v ponedeljek.