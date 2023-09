Rdeči križ prejel 5500 vlog za pomoč prizadetim v poletnih ujmah

Ljubljana, 5. septembra - Pri Rdečem križu Slovenije (RKS) zadnjih deset dni aktivno pregledujejo prejete vloge za razdelitev 5,5 milijona evrov finančnih sredstev, ki so jih prejeli od vlade za pomoč prizadetim v poletnih ujmah. Doslej so prejeli 5500 vlog. Pristojne komisije bodo do konca tedna končale svoje delo, v začetku prihodnjega tedna pa sledijo izplačila.