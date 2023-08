V vzorcih naplavin v Mežiški dolini presežene vrednosti težkih kovin

Ljubljana/Mežica, 30. avgusta - Rezultati analize poplavnega mulja v zgornji Mežiški dolini so pokazali presežene vrednosti potencialno strupenih snovi, predvsem svinca, so pristojni pojasnili na današnji novinarski konferenci. Analize so sicer opravili tudi v drugič porečjih, ki so bila poplavljena, a rezultati še niso znani.