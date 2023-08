Zaradi del na območju gradbišča drugega tira večdnevna zapora proge Divača-Koper

Ljubljana, 25. avgusta - Zaradi del na območju gradbišča drugega tira bo od sobote zjutraj do torka zvečer tako za potniški kot tovorni promet popolnoma zaprta železniška proga med Divačo in Koprom. Pri Divači bodo namreč opravili deviacijo železniške proge, so pojasnili v družbi 2TDK.