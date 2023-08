Vlada in sindikati javnega sektorja na nadaljevanju pogajanj ne bodo mogli mimo poletnih poplav

pripravila Sonja Poznič Cvetko

Ljubljana, 20. avgusta - Vlada in sindikati javnega sektorja po poletnem premoru v ponedeljek nadaljujejo pogajanja. Na dnevnem redu so prenova plačnega sistema in odprava nesorazmerij, pri čemer jih čaka dokončen dogovor o načinu prevedbe plačne lestvice, ter predlog sprememb kolektivne pogodbe. Zagotovo pa se ne bodo mogli izogniti razmeram v državi po poletnih ujmah.