Študenti na pomoč prizadetim v poplavah, poziv za pomoč tudi fakultetam in študentskim domovom

Ljubljana, 9. avgusta - Študentske organizacije univerz in študentski klubi zbirajo pomoč prizadetim v poplavah, mnogi organizirajo tudi odhode skupin prostovoljcev, ki vsak dan na terenu pomagajo pri odpravljanju posledic najbolj prizadetim. ŠOS ob tem poziva fakultete in študentske domove, da najbolj prizadetim študentom pomagajo pri prilagojenem študiju in bivanju.

Kot so danes sporočili iz Študentske organizacije Slovenije (ŠOS), mnogi študenti v teh dneh prostovoljno pomagajo pri odpravi posledic ujme. V Ljubno ob Savinji tako odhajajo prostovoljci s Ptuja, Lenarta, Ruš in Grosupljega, tja prav tako odhajajo prostovoljci, ki jih organizirata mariborska in ljubljanska študentska organizacija. V Ljutomeru pa pomagajo prostovoljci iz domačega kluba ter iz Ormoža.

V svojih krajih se akcij odpravljanja posledic udeležujejo tudi študenti Kluba medvoških študentov, Študentskega kluba Kamnik, klubov posavskih, koroških, radovljiških in škofjeloških študentov.

Donacije, tako finančne kot v obliki prepotrebnih potrebščin, pa so že prispevali Klub mariborskih študentov, Društvo novomeških študentov, Ribniški študentski klub ter Klub študentov Postojne in Pivke.

Žal je med študenti prostovoljci nemalo tudi takšnih, ki so bili sami prizadeti, mnogi so ostali brez strehe nad glavo, trenutno pa njihove misli in trud niso usmerjeni na študij, so v ŠOS opozorili v sporočilu za javnost.

Zato pozivajo vse višje strokovne šole in visokošolske zavode, da študentom, ki jih je povodenj najbolj prizadela, omogočijo prilagojeno opravljanje študijskih obveznosti vsaj v prihajajočem jesenskem izpitnem obdobju ali pa jim izjemoma omogočijo prehod v višji letnik pod manj strogimi pogoji kot sicer.

Prav tako pozivajo dijaške in študentske domove v izobraževalnih središčih, da tem študentkam in študentom prednostno omogočijo bivanje v študentskih domovih, dijakom pa v dijaških domovih. Če je mogoče, naj dijake in študente v domove vselijo nemudoma, še pred začetkom šolskega ali študijskega leta, saj se je bivalna stiska zanje že pričela in zahteva takojšnje ukrepanje.

"Študenti ali drugi prostovoljci, ki želijo pomagati najbolj prizadetim, se lahko obrnejo neposredno na sodelujoče študentske organizacije, ki vam bodo lahko dale več informacij o organizirani pomoči. Za pomoč najbolj prizadetim dijakom in študentom pa pozivamo tudi pristojna ministrstva, predvsem za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter za vzgojo in izobraževanje, če ne drugače, z zagotovitvijo ustreznih zakonodajnih podlag, če bi višje strokovne šole, visokošolski zavodi ali dijaški in študentski domovi ugotovili, da v okviru lastnih pristojnosti ustreznih sprememb ne bi mogli uveljaviti," je zapisala predsednica ŠOS Marike Grubar.