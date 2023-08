Bratušek optimistična, da nenujnih investicijskih projektov ne bo treba množično ukinjati

Ljubljana, 7. avgusta - Infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek je po sestanku s koncesionarji izrazila optimizem, da nenujnih investicijskih projektov ne bo treba množično ukinjati, saj se z največjimi izzivi soočajo na dveh koncesijskih območjih, gorenjskem in celjskem. Koncesionarja s teh območjih sta zagotovila, da razpolagata s potrebno mehanizacijo in kadri.

Ministrica za infrastrukturo si je danes ogledala stanje prometne infrastrukture v Škofji Loki in Poljanski dolini. Kot je pojasnila na današnji vladni novinarski konferenci, je bila pozitivno presenečena nad tem, kako hitro se izboljšuje prevoznost cest. Vse avtoceste so po besedah ministrice Bratušek v celoti odprte, na državnih cestah je trenutno 99 delnih ali popolnih zapor, medtem ko je bilo v nedeljo zvečer teh zapor 166.

Na železniški infrastrukturi je trenutno ena zapora, na progi Ljubljana-Zidani most na odseku Litija-Sava. Proga je sicer dvotirna, ampak promet po enem tiru naj bi stekel še danes, je pojasnila Bratušek.

"Kar pomeni, da se lahko sami prepričate, da naši koncesionarji in ostali na terenu aktivno delajo za to, da se stanje iz minute v minuto izboljšuje," je dejala ministrica.

Ko gre za državne ceste, do največjih težav trenutno prihaja na dveh koncesijskih območjih - na Gorenjskem, ki ga pokriva Gorenjska gradbena družba (GGD), in na širšem območju Celja, ki ga pokriva VOC Celje. Situacija je zelo slaba tudi v Kamniku, kamor se namerava Bratušek odpraviti v torek.

Ministrica je danes opravila sestanek z vsemi koncesionarji in nekaterimi drugimi gradbenimi podjetji, ki so ministrici predstavili trenutne razmere. "Dobili smo neko sliko, tudi po tem sestanku lahko rečem, da sem optimistična. Zaenkrat pravijo, da ne primanjkuje ekip, glede na to, da imamo največje izzive na dveh koncesijskih območjih, bodo tudi vsi ostali pripravili seznam, koliko gradbene mehanizacije in ljudi lahko dajo na voljo, ko se bo pojavila potreba," je dejala.

Koncesionarja z obeh najbolj problematičnih območij sta po besedah ministrice na sestanku zatrdila, da razpolagata tako s potrebno mehanizacijo kot s kadrovskimi viri.

"Dogovorjeni smo, da takrat, ko zaznajo kakršnokoli pomanjkanje, javijo in bomo seveda ukrepali," je še zagotovila ministrica.

Bratušek je ob tem znova poudarila, da je prioriteta vzpostavljanje prevoznosti vseh koncev Slovenije. "S samo sanacijo se začnemo ukvarjati takoj za tem, in jasno želim dati sporočilo, da nihče ni in ne bo pozabljen," je zagotovila.

Ministrica je danes po telefonu govorila tudi z županjo Črne na Koroškem Romano Lesjak, ki ji je povedala, da je situacija težka. Takoj ko bo po vzpostavljena cestna povezava, ki ne bo namenjena zgolj za intervencijo, bo ministrica s sodelavci obiskala Črno na Koroškem, kjer bodo ocenili stanje in ugotovili, katere stvari je treba najprej narediti.

Ob tem je Bratušek pozvala ljudi, da naj upoštevajo navodila in oznake, ki so na določeni infrastrukturi. "Varnost absolutno je in mora ostati na prvem mestu," je poudarila.

Ocena škode trenutno še ni znana, saj se marsikje ocene še niti ne da izvesti. Prav tako nimajo podatkov o vseh občinskih cestah, je še pojasnila ministrica.