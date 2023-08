Oskrba z elektriko vse boljša tudi na Koroškem

Ljubljana/Maribor/Celje, 7. avgusta - Težave pri oskrbi z elektriko, ki so jih povzročile nedavne ujme, pristojne službe pospešeno odpravljajo. Oskrba je po podatkih Elektra Celje vse boljša tudi na Koroškem; na območju Raven je brez elektrike še 382 odjemalcev. Na širšem distribucijskem omrežju Elektra Celje je brez elektrike 1169 odjemalcev.

Na širšem distribucijskem omrežju Elektra Celje je največ odjemalcev brez elektrike v Zgornji Savinjski dolini, kjer jih je na nadzorništvu Nazarje 734, so v družbi objavili na svojih spletnih straneh.

Stanje na Koroškem se po njihovih besedah izboljšuje; na nadzorništvu Ravne je brez elektrike še 382 odjemalcev. Na nadzorništvu Vuzenica je brez elektrike 15 odjemalcev, na nadzorništvu Laško pa 38.

Na območju Elektra Ljubljana je brez elektrike 621 odjemalcev, največ na območju Kamnika in Zidanega Mosta. Kot so zapisali na svojih spletnih straneh, v te podatke niso vključene transformatorske postaje, ki so brez napajanja več kot 72 ur.

Na območju Elektra Maribor je bilo dopoldne brez elektrike približno 580 odjemalcev. Kot so pojasnili za STA, težave pospešeno odpravljajo, zato pričakujejo, da se bo ta številka že v kratkem občutno zmanjšala.

Na območju Elektra Primorska ni odjemalcev brez električne energije.