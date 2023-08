Poplave na avstrijskem Koroškem zahtevale smrtno žrtev

Celovec/Gradec, 6. avgusta - Poplave, ki so prizadele avstrijsko Koroško, so zahtevale smrtno žrtev. V reki Glina je blizu Gospe Svete severno od Celovca danes utonil en človek, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Na avstrijskem Koroškem in Štajerskem je sicer prenehalo deževati in danes odstranjujejo posledice poplav, ostaja pa nevarnost zemeljskih plazov.