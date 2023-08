Na Severnoprimorskem razmere pod nadzorom, prepoved plovbe po Soči in Koritnici.

Bovec/Tolmin/Idrija, 5. avgusta - Noč na Severnem Primorskem ni prinesla večjih dodatnih težav. Na najbolj izpostavljenih območjih v občinah Idrija, Tolmin in Cerkno nadaljujejo odpravljanje posledic obilnih padavin, pri čemer nekatere ceste ostajajo težko prevozne, so sporočili iz regijskega štaba civilne zaščite. Zaradi deroče vode je prepovedana plovba po Soči in Koritnici.

"Na najbolj izpostavljenih območjih v občinah Idrija, Tolmin in Cerkno nadaljujejo odpravljanje posledic, predvsem pa čiščenje številnih, tudi novih nanosov in plazov na cestah in ob objektih. Čeprav je na terenu vsa razpoložljiva mehanizacija, so nekatere ceste na teh območjih še vedno prevozne le za silo oziroma le za potrebe intervencije," so zapisali.

V Idriji so v petek zvečer preventivno evakuirali stanovalce dveh hiš. Civilna zaščita je posredovala v poplavljenih proizvodnih prostorih Hidrie v Spodnji Kanomlji.

Plazovi so v Idriji ogrozili spomenik državnega pomena in Unescov spomenik svetovne dediščine Rudarska hiša, zaradi česar so večino predmetov premične dediščine, ki je na ogled v hiši, prepeljali na grad Gewerkenegg. V Mestnem muzeju Idrija ocenjujejo, da bo treba v celoti izkopati in ponovno urediti drenažo.

V Kanalu ob Soči so prebivalcem delili protipoplavne vreče, tamkajšnji kamp ob reki pa je po petkovi preventivni evakuaciji gostov prazen. Pred ponovnim odprtjem bo potrebnih precej vzdrževalnih del.

Z inšpektorata medobčinske uprave občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči pa so sporočili, da na Soči in Koritnici velja popolna prepoved plovbe. "V že tako deroči vodi so namreč drevesa in vse skupaj predstavlja veliko nevarnost," so poudarili. Prav tako je zaprt vstop na območje slapa Kozjak v občini Kobarid.