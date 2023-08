Na Gorenjskem se razmere nekoliko izboljšujejo

Škofja Loka/Gorenja vas/Tržič, 4. avgusta - Na Gorenjskem se situacija po vodni ujmi nekoliko umirja, saj je intenziteta padavin upadla. Še vedno je najhuje na območjih Škofje Loke, Gorenje vasi - Poljan in Tržiča. Evakuacije so zaključene, v teku je vzpostavljanje cestnih povezav. Po znižanju voda se začenja tudi črpanje vode iz objektov, bojijo pa se novih padavin.

Kot je za STA povedal poveljnik Civilne zaščite za Gorenjsko Klemen Šmid, se zadeve trenutno malo normalizirajo, k čemur je z zmanjšanjem intenzitete padavin pripomogla tudi narava. "Ljudi, ki jih je bilo treba umakniti, smo vse umaknili, sedaj tečejo aktivnosti črpanja vode in čiščenja objektov," je pojasnil.

Agencija RS za okolje poroča, da se je težišče padavin v zadnjih urah pomaknilo nad vzhodno Slovenijo. Na zahodu države se hidrološka situacija umirja, vendar Poljanska Sora še vedno poplavlja. Vsako novo deževje bo situacijo znova poslabšalo, je opozoril Šmid in dodal, da vsi štabi civilne zaščite ostajajo v pripravljenosti, tudi regijski štab bo ostal aktiven preko noči in celotnega konca tedna.

Prezgodaj pa je še za ocene, koliko objektov in infrastrukture je bilo v poplavah in plazovih uničenih. Podatki se še zbirajo, marsikatero območje namreč zaradi poplavljenih cest, podrtih mostov in zemeljskih plazov ostaja nedostopno. Tako je v svoji hiši ujet tudi župan Občine Gorenja vas - Poljane Milan Čadež.

Kot je pojasnil za STA, je ponoči ob močnem deževju hitro narasel potok Brebovščica. Medtem ko je v poplavah leta 2014 pretok hitro padel, pa je bilo tokrat drugače, saj je zelo visok vodostaj vztrajal več ur. Voda je s seboj prinesla tudi drevje in veje, ki jih je polomilo neurje, ki je Poljansko dolino prizadelo pred dvema tednoma.

Na območju občine Gorenja vas - Poljane je voda ponoči zalila številne objekte, med drugim tudi športno dvorano in Hišo generacij. Sprožila se je tudi vrsta plazov. Na terenu je še vedno okoli 150 gasilcev, ki rešujejo, kar je mogoče rešiti. Ukvarjajo se tudi z zagotovitvijo prevoznosti do Škofje Loke in do Žirov, pri čemer računajo, da bodo glavne ceste do večera prevozne.

Stanje v Poljanski dolini se sicer počasi vendarle umirja. Tako je tudi v Žireh, kjer je voda poplavila več kot 100 objektov. Ob upadu voda se razkriva vse več posledic ujme, ki je povzročila veliko škode na objektih in infrastrukturi. Kot ugotavlja poveljnik Civilne zaščite Žiri Janez Tratnik, je šlo za dogodek večjih razsežnosti, posledice pa bodo terjale dolgotrajno sanacijo.

V Škofji Loki je na terenu še vedno okoli 120 gasilcev. Kot so sporočili iz občine, so nekatere vasi še vedno nedostopne in nekateri objekti še vedno pod vodo. Ljudi, ki so bili življenjsko ogroženi, so evakuirali, in sicer štiri osebe, med katerimi je bila tudi ena invalidna, s helikopterjem, ostale pa s čolni.

Sanacijska dela bodo potekala po končanju nujnih intervencij, umiritvi vremena in upadu vode, so sporočili in pojasnili, da dokler voda ne upade, prečrpavanje ni mogoče.

Motena je tudi oskrba z električno energijo in s pitno vodo. Kot so sporočili iz Komunale Škofja Loka, so eno od okvar uspeli sanirati, tako da je dostop do pitne vode omogočen čim večjemu številu občanov, kjer je oskrba še motena, pa se bo uredilo do večera. Izjema so kraji Visoko, Na Logu, Zminec in Bodovlje, kjer bodo pitno vodo zagotovili, ko bo to mogoče.

Na Gorenjskem je trenutno brez električne energije približno 2700 uporabnikov. Najbolj kritično je na Škofjeloškem, kjer sta zaprti dostopni cesti v Selško in Poljansko dolino. Voda je sprožila številne zemeljske plazove, poplavila transformatorske postaje, odnesla pa je tudi srednjenapetostni daljnovod v Poljanski dolini. Odprava posledic na distribucijskem omrežju bo dolgotrajna in zelo zahtevna, so sporočili iz Elektra Gorenjska.

"Vse terenske ekipe Elektra Gorenjska bodo skušale vzpostaviti rezervno napajanje po svojih najboljših močeh, vendar poudarjamo, da je njihova varnost na prvem mestu. Ko se bodo razmere toliko umirile, predvsem pa, ko bo omogočen dostop, bodo pristopili k sistematični odpravi posledic današnje ujme skupaj s podizvajalci," so izpostavili.

V tržiški občini je pretok Tržiške Bistrice še vedno visok, Mošenik pa se je vrnil v strugo. Kot poročajo z Občine Tržič, so uspeli na električno omrežje znova priključiti prebivalce Raven, v Podljubelju pa je plaz odnesel napeljavo. Poleg tega v Podljubelju večji plaz ogroža hišo, katere stanovalce so zato začasno izselili.

Razmere v Ravnah se umirjajo, poteka sanacija in čiščenje, za naprej pa so pripravljeni hlodovina in protipoplavne vreče za zaščito objektov pred morebitnim ponovnim prestopom struge. Cesta Tržič-Ravne-Podljubelj je še vedno zaprta. Vse prebivalce pa pozivajo k previdnosti, saj se je na območju občine sprožilo veliko plazov.

Neurje je povzročilo precejšnje razdejanje tudi v Dovžanovi soteski. Razgledna pot je do nadaljnjega zaprta. Vse obiskovalce naprošajo, naj upoštevajo zapore in varnostna opozorila.