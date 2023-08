Ljubljana, 4. avgusta - Zaradi močnega deževja in poplav so po državi zaprte številne ceste in nekateri odseki avtocest. Razmere se močno spreminjajo, poplavljena so nova območja, navaja prometnoinformacijski center. Voznike prosijo, naj spremljajo razmere na cestah in prilagodijo način vožnje.

Zaradi posledice neurja, poplav, nanosov peska in blata ter zemeljskih plazov so zaprte nekateri avtocestni odseki. Štajerska avtocesta je zaprta med Žalcem in Šentrupertom proti Ljubljani ter od Vranskega do Žalca proti Celju. Na štajerski avtocesti je zaprt tudi priključek Sneberje. Na gorenjski avtocesti je zaprt priključek Brnik.

Prometnoinformacijski center voznikom svetuje previdnost, tam, kjer je večja količina vode na vozišču, naj omejijo hitrost.

Na več cestah so zastoji. Na primorski avtocesti od Divače proti Ljubljani je zaradi zastojev na posameznih odsekih zamuda več kot ena ura. Na gorenjski avtocesti so zastoji med Kranjem in Šentvidom proti Ljubljani, pred predorom Karavanke proti Avstriji je kolona vozil dolga pet kilometrov.

Zastoji so na zahodni ljubljanski obvoznici in gorenjski avtocesti med Kozarjami predorom Šentvid proti Kranju, zaradi varnosti predor občasno zapirajo. Zastoj je še na ljubljanski obvoznici in štajerski avtocesti med Zaloško cesto in Sneberjami proti Celju ter na južni ljubljanski obvoznici in dolenjski avtocesti med Kozarjami in Šmarjem Sap proti Novemu mestu.

Zaprte so nekatere glavne, regionalne in lokalne ceste. Na Koroškem in Štajerskem so zaprte ceste Dravograd-Maribor pri Ožbaltu, v Boštjanu in Gortini, Dravograd-Ravne na Koroškem, Velenje-Mislinja v Hudi luknji, Velenje-Škale, Dravograd-Slovenj Gradec v Otiškem vrhu čez Mislinjo, ceste na območju Laškega, cesta Spodnja Selnica-Duh pri Ostrem Vrhu, Letuš-Šentrupert in Gorenje-Rečica-Letuš pri most v Parižljah, Šoštanj-Črna na Koroške ter območje Šempetra in Šentruperta, cesta Rimske Toplice Globoko pri mostu čez Savinjo.

Na Gorenjskem je zaprta cesta Škofja Loka-Gorenja vas pri predoru Sten, Škofja Loka-Železniki pri Studenem, Zbilje-Vodice, Zgornje-Jezersko-Spodnje Jezersko, območje Most pri Komendi, Jezero-Stara Fužina, Medvode-Ljubljana pri mostu čez Soro in Tržič-Ljubelj.

Na Severnem Primorskem je zaprta cesta Trebija-Žiri, Marof-Žiri, Rovte-Žiri pri Brekovici, Tolmin-Idrija-Logatec pri Dolenji Trebuši, med Spodnjo Idrijo in Idrijo in pri Marofu, Dolenja Trebuša-Spodnja Idrija ter Podbrdo-Petrovo Brdo.

Na kamniškem in savinjskem območju je zaprta cesta Kamnik-Gornji Grad, Kamnik-Stahovica v Zgornjih Stranjah, Luče-Ljubno na mostu v Lučah ter območje Luč, Mozirja in Nazarij.

V osrednji Sloveniji so zaprte ceste Litija-Ljubljana, Dobrova-Polhov Gradec, Trzin-Domžale in Trzin- Mengeš, območje Sneberja ter območje Dolgega mostu v Ljubljani ob Malem Grabnu.