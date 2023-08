Obilnih padavin še ni konec, premikajo se proti jugovzhodu države

"Vreme je šlo svojo pot," je na današnji novinarski konferenci dejal Gregorčič z Agencije RS za okolje (Arso). Količina padavin, ki je zapadla v 12 urah, je bila po njegovih besedah še večja od najbolj verjetnih scenarijev, ponekod je padlo tudi okoli 200 milimetrov padavin na kvadratni meter. Med drugim so jih toliko namerili na ljubljanskem letališču, kjer jih v zgodovini meritev toliko še niso izmerili.

Najmočnejše padavine so zajele predvsem predgorje Julijcev, območje Idrije, Gorenjsko, Koroško in Zgornjesavinjsko. Na teh območjih so tudi začeli poplavljati hudourniki in drugi vodotoki, Arso je zato zgodaj zjutraj opozorilno raven dvignil na najvišjo možno, rdečo.

"Padavinski dogodek zdajle še zdaleč ni končan, smo nekje na sredini. Nadaljeval se bo do jutrišnjega jutra, nalivi se bodo obnavljali. Verjetno tako intenzivnih, kot so bili v zadnjih 12 urah, vsaj v zahodnih krajih ne bo več, čeprav bodo tudi tam še naprej padavine," je napovedal Gregorič.

Močni nalivi se bodo postopno selili na jugovzhod Slovenije, predvsem na Kočevsko, ob Kolpo, Belo krajino in potem ob pasu blizu hrvaške meje proti severovzhodu, pa tudi proti savinjski regiji. Na teh območjih se bo situacija še zaostrovala, je opozoril hidrolog Janez Polajnar.

Ob tem bodo tudi na teh območjih naraščale in poplavljale Krka, njeni pritoki, Sava in pritoki Save v spodnjem toku, pa tudi reke na Štajerskem, na območju Slovenskih goric in celotno porečje Dravinje. Poplavljanje rek v večjem obsegu pričakujejo danes čez dan in zlasti v noči na soboto.

Padavinska voda, ki se je že stekla v rečne struge, se po Savi počasi pomika po proti hrvaški meji. Sava je v Tacnu oziroma v okolici Ljubljane dosegla enega največjih pretokov do zdaj, ta vodni val bo potoval proti Brežicam. Ob iztoku Save iz države pričakujejo rekordne vrednosti pretoka.

Narasla bo tudi reka Krka, prav tako Savinja, "ki je svoje razdejanje s pritoki že pustila v Zgornji Savinjski dolini". Ta vodni val se premika v spodnjo savinjsko dolino in bo v naslednjih urah povzročal težave v Celju, Laškem in ostalih krajih na tej poti.

Zaskrbljujoče stanje je tudi na reki Dravi. Kot je dejal Polajnar, so dobili informacijo iz Avstrije, da nameravajo še dodatno povečati pretok Drave na 1300 kubičnih metrov na sekundo na mejnem profilu, k temu pa moramo prišteti še lokalne pritoke v Sloveniji. Tako v spodnjem toku dolvodno od jeza Markovcev pričakujejo pretok Drave tudi preko 2000 kubičnih metrov na sekundo. "To je izredno veliko, že skorajda podobno tisti količini, kot je bila leta 2012," je dejal Polajnar. Prav tako poplavlja reka Mura, zaenkrat znotraj protipoplavnih nasipov.

Direktorica direkcije za vode Neža Kodre je spomnila, da so v četrtek popoldne aktivirali vse ekipe, tako zaposlene pristojne na direkciji kot tudi vse vodarske gospodarske javne službe. Po njenih besedah so v stalnem kontaktu s prognostiki Arsa, da se lahko na terenu ustrezno odzovejo. Ob aktivaciji državnega načrta so se njihove ekipe organizirale tudi v regijskih štabih civilnih zaščit, kjer določijo interventne ukrepe, kot so odpiranje pretočnosti strug, postavljanje začasnih nasipov, preusmerjanje vode, da s tem v čim večji meri obvladujejo škode in ščitimo, varujejo ljudi in premoženje.

Umirjanje razmer tako lahko pričakujemo šele v prihodnjih dneh. Kot je napovedal Gregorčič, bodo v soboto padavine slabele od zahoda, v noči na nedeljo bodo povsod ponehale. V nedeljo bo Slovenijo sicer prešel še en frontalni pas ploh in neviht, a takrat resnih posledic ne pričakujejo. "Čeprav smo pozorni, ker letos vsaka motnja povzroči rajši več nevšečnosti kot manj," je poudaril.

V ponedeljek, ko bodo še zadnje plohe, morda kakšna nevihta, se bo vreme ustalilo in bo sončno z razmeroma svežimi jutri.