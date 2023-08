Gorenjska pod vodo, težave povzročajo tudi plazovi

Škofja Loka/Tržič, 4. avgusta - Obilne padavine so na številnih območjih Gorenjske povzročile razlivanje vodotokov in zemeljske plazove. Poveljnik Civilne zaščite za Gorenjsko Klemen Šmid je za STA pojasnil, da je trenutno najbolj prizadeto škofjeloško območje s Selško in Poljansko dolino, ki sta zaradi zaprtih cest odrezani. Težave so tudi v tržiški občini.