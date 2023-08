Močno deževje veliko težav povzročilo tudi na zgornjem Gorenjskem

Radovljica/Žirovnica/Bled, 4. avgusta - Močno deževje je povzročilo veliko težav tudi na območju zgornje Gorenjske, kjer so ponekod narasli potoki prestopili bregove in zalivali objekte. Med drugim je voda zalila klet psihiatrične bolnišnice v Begunjah. V radovljiški in žirovniški občini je bila potrebna tudi evakuacija stanovalcev posameznih hiš.