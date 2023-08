Zaradi nalivov vso noč na terenu številne gasilske ekipe, iz treh kampov evakuirali ljudi

Ljubljana, 4. avgusta - Zaradi močnega deževja, ki v nekaterih delih Slovenije od četrtka zvečer povzroča nevšečnosti, so vso noč na delu številne gasilske ekipe. Po poročanju uprave za zaščito in reševanje so v zadnjih 12 urah zabeležili več kot 1000 dogodkov, na pomoč ljudem pa so priskočili gasilci iz 168 gasilskih enot. Iz treh kampov so morali evakuirati ljudi.