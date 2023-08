Šestan: Marsikje dostop do prizadetih območij onemogočen, težave tudi z zvezami

Ljubljana, 4. avgusta - Razmere, ki jih je za sabo pustila povodenj, so trenutno najhujše na Koroškem in v Zgornji Savinjski dolini. Nekateri kraji so odrezani od sveta, zaradi prekinjenih zvez je otežena tudi komunikacija, je na novinarski konferenci dejal poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan, ki je aktiviral državni načrt zaščite in reševanja ob poplavah.

Na Koroškem in v Zgornji Savinjski dolini z zemeljskimi ekipami pomaga Slovenska vojska (SV), a se ponekod še niso prebili na lokacije. Dostop na Koroško je otežen že pri Velenju, odneslo je most na Otiškem vrhu, ki je na glavni prometnici. Šestan je prosil inženirje slovenske vojske, naj pogledajo, če je možno vzpostaviti t. i. pontonski most.

V Zgornji Savinjski dolini pa so nedostopni kraji nad Mozirjem. Reševalne ekipe bodo morale počakati, da bo voda vsaj delno odtekla.

Medtem ljudi rešujejo s helikopterji, pomaga tudi policija. Iz zgornjesavinjskega kampa Menina so rešili več ljudi, ki so se pred poplavami umaknili na drevesa, med njimi je bil tudi otrok. Teren pregledujejo z dvema policijskima in tremi vojaškimi helikopterji, ki iščejo ljudi na strehah. "Pilot je k sreči domačin," je dejal Šestan.

Prav tako so na to območje prepeljali cisterno z gorivom, da se helikopter ne bo vračal na Brnik. A iskanje bo potekalo, dokler bodo vremenske razmere to omogočale, je opozoril. Ob tem imajo tudi veliko težav z radijskimi zvezami, saj padajo repetitorji, vsi uporabniki pa nimajo radijskih postaj. Slovenska vojska bo zato postavila komunikacijski center z zvezami, je dodal Šestan.

Policija je štabu civilne zaščite poročala o nekaj smrtnih žrtvah v gorah, a konkretnih informacij Šestan še nima.

Tudi v Celju in v Laškem so se že sprožile sirene. "Bojim se, da bomo dobili Kostanjevico, če se bodo vse te negativne stvari zložile skupaj," je dejal.

Težave z reševanjem so bile tudi na gorenjskem, v Tržiču, Škofji Loki. Tudi v Medvodah, Kamniku, Vodicah, Dobrovi - Polhovem Gradcu so težave podobne, pravi Šestan. Ponekod evakuirajo ljudi, težave so tudi s pitno vodo. Tudi tja so napotili ekipe slovenske vojske z mehanizacijo.

Težave poleg poplav povzročajo tudi zemeljski plazovi, ki ponekod ogrožajo hiše, še dodaja Šestan.

Da ima celotna država težave s prevoznostjo cest pa je dodal minister za obrambo Marjan Šarec, ki je pozval vse, ki nimajo nujnih poti, da ostanejo doma. "Vsaka prisotnost na cesti seveda še dodatno otežuje delo reševalnim ekipam, ki imajo že tako veliko težav, da se sploh prebijejo do lokacij, kjer je treba reševati," je dejal. Poškodovanih je tudi veliko mostov, v vodi je obtičalo veliko vozil.

"Ponoči in do jutra se je dobesedno reševalo življenja, zdaj se rešujejo druge stvari," je dejal. Na terenu je 250 vojakov z vso možno mehanizacijo, aktivirane so bile vse sile zaščite in reševanja, če ne bo šlo drugače, bodo reševali tudi s sanitetnimi oklepnimi vozili, je dejal Šarec.

Zaenkrat smo samozadostni, tudi opreme je v Rojah dovolj, je zagotovil Šarec. Regijski poveljniki civilne zaščite so zadolženi, da vsak na svojem ozemlju točno poznajo situacijo in vedo, kam je treba poslati pomoč. Je pa že govoril z evropskim komisarjem za krizno upravljanje Janezom Lenarčičem.

"Razmere so težavne, izjemno naporne, zato res pozivam vse ljudi, da spremljate obvestila, da se ne približujete vodotokom oziroma lokacijam, kjer se izvaja reševanje, da ne bo še kakšnih nepotrebnih žrtev," je pozval Šarec.