Na posvetu predlogi za izboljšanje sistema upravljanja velikih zveri

Ljubljana, 12. maja - Na posvetu o upravljanju velikih zveri s poudarkom na rjavem medvedu, ki ga je danes gostil minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan, so bili podani predlogi za izboljšanje sistema upravljanja velikih zveri, kot sta prednostna obravnava vlog in pospešitev izplačevanja odškodnin. V načrtu je prenova strateških dokumentov.