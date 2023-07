2TDK oddal dela na železniških in predorskih sistemih drugega tira

Ljubljana, 14. julija - Družba 2TDK je za izvajalca del na železniških in predorskih sistemih na drugem tiru Divača-Koper izbrala konzorcij pod vodstvom SŽ-Železniškega gradbenega podjetja. Dela bo opravil za 203,8 milijona evrov brez DDV, končana morajo biti do konca leta 2025, so sporočili iz 2TDK.