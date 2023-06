Slovenija prepričljivo izvoljena v Varnostni svet ZN

pripravila Sergeja Kotnik Zavrl

New York, 6. junija - Slovenija bo v letih 2024 in 2025 znova članica najpomembnejšega organa ZN, Varnostnega sveta. Na današnjih volitvah v Generalni skupščini ZN je prepričljivo, že v prvem krogu glasovanja premagala konkurentko v vzhodnoevropski skupini Belorusijo. Najvišji predstavniki države so nad izidom navdušeni, a poudarjajo, da zdaj sledi trdo delo.