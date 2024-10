Slovenija v Varnostnem svetu pozvala k ukrepom za polno udeležbo žensk v mirovnih procesih

New York, 24. oktobra - Slovenija je zaskrbljena nad pomanjkanjem napredka pri izvajanju agende o ženskah, miru in varnosti, zato poziva h konkretnim ukrepom za povečanje polne udeležbe žensk v vseh vidikih in vseh fazah mirovnih procesov, je na današnjem zasedanju Varnostnega sveta ZN dejala državna sekretarka Melita Gabrič.