V Varnostnem svetu ZN poudarjali pomen udeležbe žensk v kolumbijskem mirovnem procesu

New York, 16. oktobra - Na zasedanju Varnostnega sveta ZN o Kolumbiji so v torek pozdravljali napredek vlade pri uresničevanju mirovnega sporazuma z uporniško skupino Nacionalne revolucionarne sile Kolumbije (Farc) ob njegovi osmi obletnici. Udeleženci pa so najbolj poudarjali predvsem pomen sodelovanja žensk v mirovnem procesu.