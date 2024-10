Žbogar: Vojna v Ukrajini ni le spopad nizke intenzivnosti

New York, 22. oktobra - Vojna v Ukrajini ni le spopad nizke intenzivnosti, v katerem se spopadata dve strani, ampak ima širše varnostne in druge posledice, je v ponedeljek na zasedanju v Varnostnem svetu ZN, ki sta ga sklicali Slovenija in ZDA, dejal veleposlanik Samuel Žbogar. Skupaj z drugimi je svaril pred vse večjim vpletanjem Severne Koreje.