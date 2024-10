Varnostni svet ZN podaljšal sankcije proti kriminalcem na Haitiju

New York, 19. oktobra - Varnostni svet ZN je v petek soglasno za leto dni podaljšal veljavnost sankcij proti kriminalcem na Haitiju, ki zajemajo prepoved potovanj in zamrznitev premoženja ter razširil obseg embarga na orožje. Predlog resolucije po 7. poglavju Ustanovne listine ZN, ki omogoča uporabo sile, sta pripravila Ekvador in ZDA.