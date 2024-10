Žbogar v Varnostnem svetu ZN nizal slovenske pozive glede Gaze

New York, 16. oktobra - Veleposlanik Samuel Žbogar je na današnjem izrednem zasedanju Varnostnega sveta ZN o položaju na severu Gaze, ki so ga zahtevale Velika Britanija, Francija in Alžirija, nanizal več kot 20 pozivov obema sprtima stranema in mednarodni skupnosti za končanje spopadov ter za rešitev dveh držav.