Varnostni svet ZN razpravljal o napredku v Srednjeafriški republiki

New York, 24. oktobra - Vključujoč gospodarski razvoj je ključnega pomena za dolgoročno stabilnost v Srednjeafriški republiki, so poudarjali govorniki v sredo na zasedanju Varnostnega sveta ZN, ki so pohvalili prizadevanja vlade za izvajanje mirovnega procesa in poudarili pomen prihajajočih lokalnih volitev v tej državi.