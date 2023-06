V Sindikatu delavcev v pravosodju nezadovoljni z vladnim predlogom odprave plačnih nesorazmerij

Ljubljana, 6. junija - V Sindikatu delavcev v pravosodju so nezadovoljni z vladnim predlogom odprave plačnih nesorazmerij, ki so jim ga na pogajanjih v okviru njihovega plačnega stebra predstavili prejšnji teden. Preseneča jih, da v predlogu niso upoštevali pripravljenih analiz in usmeritev iz bele knjige. Svoj predlog bodo pripravili predvidoma v 14 dneh, so napovedali.