Na tokratnih volitvah v Varnostni svet ZN boj le v vzhodnoevropski skupini

New York, 26. maja - Za leti 2024 in 2025 je za mesta nestalnih članic Varnostnega sveta ZN na voljo pet sedežev. Za sedež iz vzhodnoevropske skupine, ki ga trenutno zaseda Albanija, se potegujeta Slovenija in Belorusija, medtem ko v drugih skupinah 6. junija, ko bo v Generalni skupščini ZN glasovanje, pravih volitev sploh ne bo.