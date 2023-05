Vlada in sindikati danes o načinu nadaljevanja pogajanj, vsebinski predlogi sledijo prihodnji teden

Ljubljana, 23. maja - Vlada in sindikati javnega sektorja so se danes dogovorili o načinu nadaljevanja pogajanj o plačnem sistemu in odpravi nesorazmerij, ki sledi vladnemu oblikovanju delovnih skupin. Vsebinska razprava sledi prihodnji teden, vlada je napovedala predstavitev svojega predloga odprave nesorazmerij, stekla naj bi tudi pogajanja po predvidenih stebrih.